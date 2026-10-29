Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Προσθήκη του zougla.gr στην Google

Η ΚΕΔ πήρε ανάσα πριν από την 9η αγωνιστική όπου δεσπόζει το ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΑΕΚ.

Ένα λάθος έγινε στο ντέρμπι ΠΑΟΚ-ΑΕΚ του κυπέλλου. Ο Ευαγγέλου θεώρησε ότι το χέρι του Βίντα δεν ήταν σε φυσική θέση όταν ήρθε σε επαφή με την μπάλα μετά το σουτ του Εντιαγέ. Καταλόγισε πέναλτι. Ο Ιταλός VARίστας Φάμπρι έκανε την παρέμβαση και διόρθωσε τα πράγματα. Το θέμα σε αυτή την περίπτωση ήταν ότι πάρθηκε η σωστή απόφαση και οι ομάδες κατάλαβαν γρήγορα ότι επρόκειτο για λάθος που μπορούσε να γίνει από τον ρέφερι. Όχι από τον Ευαγγέλου αλλά από οποιονδήποτε.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #ΕΠΟ #ΚΕΔ