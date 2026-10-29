Η ΚΕΔ πήρε ανάσα πριν από την 9η αγωνιστική όπου δεσπόζει το ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΑΕΚ.

Ένα λάθος έγινε στο ντέρμπι ΠΑΟΚ-ΑΕΚ του κυπέλλου. Ο Ευαγγέλου θεώρησε ότι το χέρι του Βίντα δεν ήταν σε φυσική θέση όταν ήρθε σε επαφή με την μπάλα μετά το σουτ του Εντιαγέ. Καταλόγισε πέναλτι. Ο Ιταλός VARίστας Φάμπρι έκανε την παρέμβαση και διόρθωσε τα πράγματα. Το θέμα σε αυτή την περίπτωση ήταν ότι πάρθηκε η σωστή απόφαση και οι ομάδες κατάλαβαν γρήγορα ότι επρόκειτο για λάθος που μπορούσε να γίνει από τον ρέφερι. Όχι από τον Ευαγγέλου αλλά από οποιονδήποτε.

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