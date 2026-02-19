Παρελθόν αποτελεί για την ομάδα των Χανίων ο Αίας Άοσμαν, καθώς την Πέμπτη η ομάδα της Κρήτης ανακοίνωσε το συναινετικό της διαζύγιο με τον Σύρο άσο.

Ο έμπειρος ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι και κατέγραψε με τους «μπλε» συνολικά 16 συμμετοχές, με απολογισμό ένα γκολ και δύο ασίστ.

Η σχετική ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Χανιά ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Aias Aosman.

Ο Aosman φόρεσε τη φανέλα της ομάδας μας το περασμένο καλοκαίρι και στο διάστημα της παρουσίας του κατέγραψε 16 συμμετοχές, σημειώνοντας 1 γκολ και μοιράζοντας 2 ασίστ.

Τον ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά του στην ομάδα και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της ποδοσφαιρικής του πορείας, καθώς και ό,τι καλύτερο σε προσωπικό επίπεδο.

