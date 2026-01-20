Παρελθόν αποτελεί για τον Πανιώνιο ο Σιλβέστερ Βαν Ντερ Βάτερ, καθώς την Τρίτη ανακοινώθηκε το “διαζύγιο” των δύο πλευρών.

Ο Ολλανδός ποδοσφαιριστής, ο οποίος αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από τον «ιστορικό», δεν κατάφερε να δικαιώσει τις προσδοκίες που υπήρχαν, κι έτσι το τέλος της συνεργασίας του με την ομάδα της Νέας Σμύρνης ήρθε νωρίτερα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Πανιώνιος

“Η ΠΑΕ Πανιώνιος ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Σιλβέστερ Βαν Ντερ Βάτερ.

Η οικογένεια του Πανιωνίου τον ευχαριστεί θερμά για την προσφορά του και του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του, με υγεία και κάθε επιτυχία”.