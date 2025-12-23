Ανάλυση επίμαχων φάσεων στη Super League; Eίχαμε, είναι η απάντηση.

Δεν έχουμε πια, καθώς η ομοσπονδία ανακοίνωσε τη διακοπή των εβδομαδιαίων βίντεο. Κι αυτό γιατί, όπως τονίζει «το βίντεο έπαψε να είναι αντικείμενο αξιοποίησης και κατέληξε σε αντικείμενο εκμετάλλευσης και μάλιστα συστηματικής και συστημικής, καθότι οργανωμένης».

Δηλαδή ακολουθείται η τακτική «πονάει δάκτυλο, κόβουμε χέρι».

Στη σχετική ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι «επιφυλάσσεται να εξετάσει εναλλακτικές λύσεις επιμόρφωσης της ποδοσφαιρικής κοινής γνώμης».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

«Επί της αρχής, το εβδομαδιαίο βίντεο της ΚΕΔ είχε ως αποκλειστικό σκοπό την επιμόρφωση του φίλαθλου κοινού. Δυστυχώς, όμως, επί της ουσίας το βίντεο έπαψε να είναι αντικείμενο αξιοποίησης και κατέληξε σε αντικείμενο εκμετάλλευσης και μάλιστα συστηματικής και συστημικής, καθότι οργανωμένης.

Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας επιφυλάσσεται να εξετάσει εναλλακτικές λύσεις επιμόρφωσης της ποδοσφαιρικής κοινής γνώμης».