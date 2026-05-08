Δεν έχουν τέλος οι ατυχίες για τον Παναθηναϊκό, που θα στερηθεί τους Ίνγκι Ίνγκασον και Φακούντο Πελίστρι από τα τρία εναπομείναντα παιχνίδια των play offs του πρωταθλήματος SuperLeague.

Οι Ίνγκι Ίνγκασον και Φακούντο Πελίστρι υποβλήθηκαν σε εξετάσεις όπου επιβεβαιώθηκε ότι θα χάσουν το υπόλοιπο της χρονιάς. Συγκεκριμένα ο Ισλανδός αμυντικός του «τριφυλλιού» έχει υποστεί διάστρεμμα στην ποδοκνημική, ενώ ο Ουρουγουανός εξτρέμ έπαθε θλάση πρώτου βαθμού στον προσαγωγό.

