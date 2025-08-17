Η Μπριζ απέρριψε πρόταση της Κρίσταλ Πάλας για τον Χρήστο Τζόλη, αλλά η αγγλική ομάδα αναμένεται να επιστρέψει με νέα προσφορά.

Όπως αποκαλύπτει η ιστοσελίδα «The Athletic»-και αναπαράγουν ΜΜΕ στο Βέλγιο- «η αγγλική ομάδα έχει κάνει πρόταση στην Κλαμπ Μπριζ για τον επιθετικό Χρήστο Τζόλη, καθώς αναζητά επιλογές σε περίπτωση που ο Εμπερέχι Έζε αποχωρήσει από το Σέλχερστ Παρκ αυτό το καλοκαίρι».

Σύμφωνα με πληροφορίες στην πρώτη προσέγγισή της προς την Μπριζ η Πάλας έριξε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το ποσό των 32 εκατομμυρίων ευρώ.

«Ο Τζόλης αναδεικνύεται ως ένας ακόμη σοβαρός υποψήφιος για την Κρίσταλ Πάλας. Η Πάλας έχει ήδη δει μια προσφορά να απορρίπτεται από την Μπριζ, αλλά σχεδιάζει να επιστρέψει με μια βελτιωμένη προσφορά και μιλάει επίσης με τους εκπροσώπους του Έλληνα επιθετικού», τονίζει και αναφέρει στη συνέχεια:

«Ο Τζόλης εντάχθηκε στον βελγικό σύλλογο από τη Φορτούνα Ντίσελντορφ το περασμένο καλοκαίρι, συνεισφέροντας 21 γκολ και 14 ασίστ σε 56 εμφανίσεις στην πρώτη του σεζόν.

Ο 23χρονος έχει τρία γκολ και δύο ασίστ σε επτά παιχνίδια μέχρι στιγμής αυτή τη σεζόν και πρόσφατα υπέγραψε νέο συμβόλαιο, επομένως η Μπριζ δεν σκοπεύει να τον πουλήσει.

Ξεκίνησε την καριέρα του στον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης πριν μετακομίσει στη Νόριτς το 2021 και αποκτήσει εμπειρία στην Premier League.

Δόθηκε δανεικός στην Τβέντε τον Ιούλιο του 2022, αφού η Νόριτς υποβιβάστηκε στην Championship, αλλά επέστρεψε τον επόμενο Ιανουάριο για να βοηθήσει την ομάδα της μητρικής του ομάδας.

Η Φορτούνα πήρε τον Τζόλη δανεικό τον Αύγουστο του 2023 και στη συνέχεια ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς 12 μήνες αργότερα.

Ο Έζε αναμένεται να φύγει από την Πάλας και τους έχει εκδηλώσει την επιθυμία του να ενταχθεί στην Τότεναμ, αν και δεν έχει ακόμη επιτευχθεί συμφωνία.»