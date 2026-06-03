Δύο άτομα ταυτοποιήθηκαν από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος για τη συμμετοχή τους σε επεισόδια που σημειώθηκαν σε ερασιτεχνικό ποδοσφαιρικό αγώνα τον Νοέμβριο του 2024, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για έναν 38χρονο και έναν 31χρονο άνδρα, εκ των οποίων ο δεύτερος είναι ποδοσφαιριστής, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα που βασίστηκε σε προανακριτικά στοιχεία και αξιοποίηση πληροφοριών από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας.

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