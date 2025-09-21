Σκηνές που προκαλούν θλίψη εκτυλίχθηκαν στο γήπεδο του Σχηματαρίου, όπου ο Θεσπρωτός κατέβηκε να αγωνιστεί απέναντι στην Αναγέννηση με μόλις εννέα παίκτες. Η ιστορική ομάδα της Ηγουμενίτσας βιώνει πρωτόγνωρα προβλήματα, που θέτουν εν αμφιβόλω ακόμα και τη συνέχιση της παρουσίας της στη Γ’ Εθνική.

Το ματς ξεκίνησε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο, αφού οι γηπεδούχοι βρήκαν δίχτυα μόλις στο 22ο δευτερόλεπτο. Λίγο αργότερα, όμως, η εικόνα έγινε ακόμη πιο θλιβερή, καθώς τρεις ποδοσφαιριστές του Θεσπρωτού έπεσαν στον αγωνιστικό χώρο δηλώνοντας αδυναμία να συνεχίσουν.

Με τους φιλοξενούμενους να απομένουν με έξι διαθέσιμους παίκτες, ο διαιτητής αναγκάστηκε να διακόψει οριστικά το παιχνίδι, καθώς ο κανονισμός επιτρέπει συμμετοχή μόνο με τουλάχιστον επτά.

Έτσι, το Σχηματάρι έγινε μάρτυρας μιας από τις πιο θλιβερές στιγμές για τον Θεσπρωτό, που δείχνει να παλεύει όχι μόνο με τους αντιπάλους του, αλλά και με την ίδια την επιβίωση του συλλόγου.

Πηγή: sport-fm.gr