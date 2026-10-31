Παιχνίδι με πολλές συγκινήσεις και εναλλαγές συναισθημάτων έγινε στο «Απόστολος Νικολαΐδης» με τον Ολυμπιακό να επικρατεί της Κηφισιάς Tutu Deals με σκορ 3-2 σκοράροντας στο τέλος του αγώνα. Το ματς για την 9η αγωνιστική της Super League κρίθηκε από τον Ζέλσον Μάρτινς, που αποδείχθηκε «χρυσή» αλλαγή για την ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ πέρασε αλλαγή στο ματς στο 86’ και χάρισε το «τρίποντο» στους Πειραιώτες στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων κι ενώ νωρίτερα η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο είχε επιστρέψει από το 2-0 στο οποίο την είχαν φέρει τα γκολ των Ζοέλ Ρόκα (46’) και Μάριους Μουαντιλιμαντζί (71’).

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr