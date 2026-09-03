Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου συναντιούνται το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026 στην Πλατεία Συντάγματος, στο Football Unity Festival του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών & Ποδοσφαιριστριών (ΠΣΑΠΠ), από τις 10:00 έως τις 19:00, με ελεύθερη είσοδο για όλους.

Με κεντρικό μήνυμα «Το Παιχνίδι που μας ενώνει», η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου φέρνει κοντά διαφορετικές γενιές του αθλήματος, στο ίδιο γήπεδο, δημιουργώντας έναν ανοιχτό χώρο συνάντησης για αθλητές, φιλάθλους, παιδιά και οικογένειες. Από τους ανθρώπους που έγραψαν την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου μέχρι τους σημερινούς πρωταγωνιστές του, αλλά και τα παιδιά που αποτελούν το μέλλον του.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr