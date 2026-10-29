Το μεγάλο ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ είχε επεισοδιακό φινάλε.

Ο Δικέφαλος του Βορρά επικράτησε εντός έδρας 3-1 της Ένωσης και την υποχρέωσε στην πρώτη της φετινή ήττα εντός συνόρων.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, ο Μάριος Ηλιόπουλος, όπως συνηθίζει, μπήκε στον αγωνιστικό χώρο της Τούμπας φορώντας το κασκόλ της ΑΕΚ. Υπήρξαν έντονες αποδοκιμασίες από τους «ασπρόμαυρους» οπαδούς στις κερκίδες.

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