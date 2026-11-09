Όταν οι ομάδες γυρνούν χαμογελαστές από τη Λωζάνη, κάποιος πρέπει να ρωτήσει γιατί. Το έκαναν αυτοί που έχασαν. Ο Θανάσης Παπάζογλου και ο Βλάτκο Γκόσεφ. Πρώην επαγγελματίες και μέλη της ΚΕΠ, έστειλαν αίτηση προς την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ. Με κοινοποίηση, στο Διαιτητικό Δικαστήριο και στον ΠΣΑΠΠ. Δεν είναι παράπονο. Είναι κατηγορητήριο με ερωτηματικά.

Ξεκινούν από τη στάση της ΕΠΟ στο CAS. «Ουδέτερη και παθητική», την έγραψε ο διαιτητής-δικαστής, αν και αφορούσαν αποφάσεις του δικού της δικαστηρίου και θα έπρεπε να τις υπερασπιστεί.

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