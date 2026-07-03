Ανακατατάξεις στον ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό χάρτη φέρνει η απόφαση της UEFA να αποβάλει την Κάρβινα από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις λόγω εμπλοκής σε χειραγωγημένους αγώνες.

Ο σύλλογος της Τσεχίας είχε εξασφαλίσει συμμετοχή στα playoffs του Europa League, όμως μετά την οριστικοποίηση της ποινής και την απόσυρση της έφεσης, τη θέση του καταλαμβάνουν άλλες ομάδες από την Τσεχία, με ανακατανομή των ευρωπαϊκών εισιτηρίων.

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