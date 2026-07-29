Την Παρασκευή 31 Ιουλίου θα διενεργηθούν στην αίθουσα Aegean του ξενοδοχείου Athens Marriott οι κληρώσεις του Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Ομάδων (10:00), του Κυπέλλου Ελλάδας (11:30) και της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας (13:00) για την αγωνιστική περίοδο 2026-27. Συγκεκριμένα:

Συγκεκριμένα για το Κύπελλο Ελλάδας, θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση του 1ου και 2ου προκριματικού γύρου της 1ης φάσης, με καλεσμένο τον Θανάση Στάικο, προπονητή του ΑΠΟ Ελλάς Σύρου.

Για την Γ΄ Εθνική Κατηγορία θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση της 1ης φάσης της διοργάνωσης. Από την κλήρωση θα προκύψουν τα παιχνίδια των 10 ομίλων της κατηγορίας. Καλεσμένος ένας από τους μεγαλύτερους σκόρερ όλων των εποχών στο ελληνικό ποδόσφαιρο, προπονητής σήμερα του ΠΑΣ Πρέβεζα 2016, ο Κριστόφ Βαζέχα.

Τέλος για το Κύπελλο Ερασιτεχνικών Ομάδων θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση των αγώνων για την 1η και 2η φάση της διοργάνωσης. Καλεσμένος ο Νίκος Μπαδήμας, προπονητής του ΑΟ Τρικάλων, της ομάδας που κατέκτησε το τρόπαιο την περυσινή σεζόν.