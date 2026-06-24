Ο Τάκης Γκώνιας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, βυθίζοντας σε θλίψη τον ελληνικό αθλητισμό, το πρωί της Τετάρτης (24/6).
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Ο Τάκης Γκώνιας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, βυθίζοντας σε θλίψη τον ελληνικό αθλητισμό, το πρωί της Τετάρτης (24/6).
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
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