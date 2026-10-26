Η τιτανομαχία στο πρωτάθλημα συνεχίζεται. Οι μπουκ πλέον δίνουν απόδοση από κοινή αφετηρία 2.85 σε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΑΕΚ, ενώ ο ΠΑΟΚ είναι πλέον στο 20.00 και δεν υπολογίζεται για τίτλο. Οι τρεις ισχυροί του ποδοσφαίρου μας συνέχισαν με νίκες, Η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός με πεντάρες στην έδρα τους απέναντι σε Παναιτωλικό και Καλαμάτα αντίστοιχα, ενώ ο Παναθηναϊκός πέρασε 1-0 από τον Βόλο, υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Η ουσία είναι πως όλοι πρόσθεσαν τρεις βαθμούς στο ενεργητικό τους και πλέον το Κυριακάτικο ντέρμπι Παναθηναϊκού-ΑΕΚ παίρνει άλλη σημασία, καθώς για Νίστρουπ και Nίκολιτς έρχεται η ώρα της αποκάλυψης. Δυο πανίσχυρες ομάδες με επιθέσεις φωτιά θ’ αναμετρηθούν στο Ολυμπιακό στάδιο.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr