Η εθνική Ελλάδας δεν κατάφερε να εξασφαλίσει παρουσία στο Παγκόσμιο Κύπελλο των 48 ομάδων που θα φιλοξενήσουν, ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδάς (11/6/-19/7), όμως η ελληνική Super League θα έχει 13 «εκπροσώπους» στην κορυφαία ποδοσφαιρική σκηνή του κόσμου.

Επί της ουσίας πρόκειται για 12 ενεργούς παίκτες και τον Φραντζί Πιερό, που ανήκει στην ΑΕΚ και αγωνίστηκε μετά τον Ιανουάριο, ως δανεικός με τη Ρίζεσπορ στην Τουρκία.

Οι «Έλληνες» του Μουντιάλ:

Μεξικό: Ορμπελίν Πινέδα (AEK/ μέσος), Χόρχε Σάντσες (ΠΑΟΚ/αμυντικός)

Μαρόκο: Αγιούμπ Ελ Κααμπί (Ολυμπιακός/επιθετικός)

Γκάνα: Μπάμπα Ράχμαν (ΠΑΟΚ/αμυντικός)

Ουρουγουάη: Φακούντο Πελίστρι (Παναθηναϊκός/επιθετικός)

Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό: Σαμουέλ Μουτουσαμί (Ατρόμητος/μέσος), Γκαέλ Κακουτά (ΑΕΛ/μέσος), Ντίλαν Μπατουμπινσίκα (ΑΕΛ/αμυντικός-SL2)

Ακτή Ελεφαντοστού: Αλμπάν Λαφόν (Παναθηναϊκός/τερματοφύλακας)

Ιράν: Μεχντί Ταρέμι (Ολυμπιακός/επιθετικός)

Ισημερινός: Κριστιάν Ραμίρες (Κηφισιά/τερματοφύλακας)

Κουρασάο: Γιούριν Αντόνισε (Κηφισιά/ επιθετικός)

Αϊτή: Φραντζί Πιερό (AEK-Ρίζεσπορ/επιθετικός).