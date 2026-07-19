Εμφανώς συγκινημένος ο Ντιντιέ Ντεσάμπ, αποχώρησε χαιρετώντας τους φίλους των «Τρικολόρ» μετά την ήττα με 6-4 από την Αγγλία, στο τελευταίο του παιχνίδι στον πάγκο των «Μπλε» πριν αντικατασταθεί από τον Ζινεντίν Ζιντάν.

Συναισθηματικά «φορτισμένο» ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Ντιντιέ Ντεσάμπ στον πάγκο της Γαλλίας, με τον 57χρονο προπονητή, που αναδείχθηκε σε μία από τις σημαντικότερες ποδοσφαιρικές προσωπικότητες όλων των εποχών στη διάρκεια της θητείας του, να αποχωρεί μετά την κατάκτηση της 4ης θέσης στο Μουντιάλ, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους φίλους των «Μπλε».

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