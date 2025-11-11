Το επίμαχο μήνυμα με τις απειλές που δέχθηκε ο διαιτητής Αλέξανδρος Τσαμούρης, ο οποίος δήλωσε κώλυμα και δεν διεύθυνε τον αγώνα ντέρμπι της Γ’ Εθνικής ανάμεσα στον Πύργο και την Ζάκυνθο, αποκαλύπτεται από το δημοσίευμα της ιστοσελίδας pamebala.gr.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά το εκφοβιστικό μήνυμα στάλθηκε στον διαιτητή από κινητό τηλέφωνο με Πακιστανικό νούμερο το οποίο αγοράστηκε από την πόλη της Καλαμάτας. Αξίζει να σημειωθεί πως ο εν λόγω διαιτητής ανήκει στον σύνδεσμο διαιτητών Μεσσηνίας.

Το μοναδικό σημείο που ίσως ελαφρύνει την θέση όλων όσων εμπλέκονται στην μυστηριώδη αυτή υπόθεση είναι πως ζητούν την απόδοση δικαιοσύνης στο επίμαχο παιχνίδι της Γ’ εθνικής.

Η υπόθεση της απειλής κατά του διαιτητή Αλέξανδρου Τσαμούρη έχει πάρει πλέον τον δρόμο της δικαιοσύνης.

Σημειώνεται ότι κατά το παρελθόν, σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας» ο συγκεκριμένος διαιτητής είχε δεχθεί επίθεση έξω από το σπίτι του, στον Πειραιά, τον Μάιο του 2019.

Τότε είχε ξυλοκοπηθεί από άγνωστο άτομο και αναγκάστηκε να πάει στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, καθώς έφερε χτυπήματα στα χέρια του από τις κλωτσιές που δέχθηκε από τον δράστη.

Πηγή: pamebala.gr