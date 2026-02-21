Η «κεκλεισμένων των θυρών» αναμέτρηση που θα διεξαχθεί αύριο στη Νέα Φιλαδέλφεια, κλέβει την παράσταση από τα παιχνίδια της 22ης αγωνιστικής στη Super League 1. Αυτό συμβαίνει για δύο λόγους. Διότι η ΑΕΚ είναι πρώτη στον βαθμολογικό πίνακα και την κυνηγούν οι υπόλοιποι διεκδικητές του Πρωταθλήματος. Διότι γκρινιάζει συχνά για τις εμφανίσεις των ρέφερι στα παιχνίδια της και βρίσκεται σε κόντρα με τον Λανουά από τον πρώτο γύρο. Κάθε αγώνας της μπαίνει στο μικροσκόπιο. Με τρόπο που δεν συμβαίνει για και από οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Πριν ή μετά τη διεξαγωγή του. Μιλάμε πάντα για τη φετινή σεζόν. Υπάρχει μεγαλύτερη «ευαισθησία».

