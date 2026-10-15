Ο διεθνής διαιτητής, οι υπόλοιποι ρέφερι και τα μέλη της επιτροπής διαιτησίας δεν επηρεάζονται από τέτοιες μεθόδους.

Ο Μπέος τοποθετήθηκε χθες δημόσια για τον ορισμό του Τάσου Παπαπέτρου στο παιχνίδι Λεβαδειακός-Βόλος. Φυσικά κάθε άνθρωπος, ανεξαρτήτως της ιδιότητάς του, μπορεί να εκφράσει ελεύθερα την άποψή του. Φτάνει να μην προσβάλει τον άλλον, να μην τον κατηγορεί χωρίς στοιχεία. Οι υπόλοιποι θα κρίνουν αν έχει δίκιο ή όχι. Αν συμφωνούν ή διαφωνούν.

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