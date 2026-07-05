Την ώρα που ο Ολυμπιακός παρουσιάζει μακέτες και βίντεο για το «Νέο Καραϊσκάκης», το απατηλό όνειρο των 53.000 θέσεων και των 250 μυρίων ευρώ, στα χαρτιά της Καραϊσκάκης ΑΕ εξακολουθεί να υπάρχει μια ανοιχτή πληγή 20 και βάλε ετών που κανείς δεν έχει καταφέρει να κλείσει μέχρι σήμερα. Πρόκειται για το ομολογιακό δάνειο που χρηματοδότησε την ανακατασκευή του γηπέδου πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, το οποίο δεν αποπληρώθηκε ποτέ και τώρα βρίσκεται σε χέρια που ούτε καν οι ίδιοι οι εμπλεκόμενοι φαίνεται να γνωρίζουν με ακρίβεια.

Η αρχή έγινε το 2008, όταν η Καραϊσκάκης ΑΕ, με μετόχους τον Σωκράτη Κόκκαλη και τον Λαυρέντη Λαυρεντιάδη από 50%, υπέγραψε κοινό ομολογιακό δάνειο με πέντε τράπεζες, Alpha Bank, Εθνική, Eurobank, Πειραιώς και Attica Bank, συνολικού ύψους γύρω στα 50 εκατ. ευρώ.

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