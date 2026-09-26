Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Σέρβοι και Έλληνες φίλαθλοι ένωσαν τις φωνές τους στις εξέδρες του «Μαρακανά» του Βελιγραδίου και φώναξαν «Ελλάς, Σερβία, Ορθοδοξία».
Με buzzer beater του Δουβίκα στο 90+5΄η γαλανόλευκη πέτυχε τεράστια νίκη (2-1) επί της Σερβίας, στην πρεμιέρα της στη League A του Nations League, σε ένα «Ράικο Μίτιτς» που είχε λίγους φιλάθλους στις εξέδρες που δεν θύμιζε σε τίποτα την άλλοτε καυτή έδρα του Βελιγραδίου.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr