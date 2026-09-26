Σέρβοι και Έλληνες φίλαθλοι ένωσαν τις φωνές τους στις εξέδρες του «Μαρακανά» του Βελιγραδίου και φώναξαν «Ελλάς, Σερβία, Ορθοδοξία».

Με buzzer beater του Δουβίκα στο 90+5΄η γαλανόλευκη πέτυχε τεράστια νίκη (2-1) επί της Σερβίας, στην πρεμιέρα της στη League A του Nations League, σε ένα «Ράικο Μίτιτς» που είχε λίγους φιλάθλους στις εξέδρες που δεν θύμιζε σε τίποτα την άλλοτε καυτή έδρα του Βελιγραδίου.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr