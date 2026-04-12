Αυτά που γράφω σήμερα δεν τα γνωρίζουν οι εμπλεκόμενοι διαιτητές. Τουλάχιστον όχι όλα. Όμως τα ξέρουν εκείνοι που θα παίξουν σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις. Που αποφασίζουν για τα γεγονότα. Ο Βασίλης Φωτιάς, ο Άγγελος Ευαγγέλου και οι άλλοι διαιτητές καταλαβαίνουν ποιους εννοώ.

Οι προαναφερθέντες διαιτητές είναι οι μοναδικοί από τον πίνακα της Super League 1 που συγκεντρώνουν σοβαρές πιθανότητες να συμμετάσχουν στην τελική φάση του επόμενου παγκοσμίου κυπέλλου. Για να τα καταφέρουν πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τον Φωτιά είναι να γίνει μέλος της ελίτ διαιτητικής κατηγορίας της UEFA. Το πρώτο βήμα είναι να οριστεί σε ματς του Champions League. Όταν συμβεί αυτό εννοείται ότι πρέπει να τα πάει καλά. Ακολούθως θα του δοθούν και άλλες τέτοιες ευκαιρίες ενώ θα παραμένει διαιτητής της 1ης κατηγορίας.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr