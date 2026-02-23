Ο Ηρακλής δείχνει ασταμάτητος στην πορεία του να επιστρέψει στην κατηγορία των «μεγάλων».

Στις 22/2 πέρασε νικηφόρα από το Βόλο επικρατώντας 1-0 της τοπικής Νίκης (2η αγωνιστική των Play-Offs και Play-Outs του A’ Ομίλου του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της Super League 2) παρότι έπαιζε με παίκτη λιγότερο και πρέπει να θέλει να χάσει την άνοδο στην Superleague.

Η «κυανόλευκη» ΠΑΕ φρόντισε να στείλει μήνυμα με ανάρτησή της σε Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης.

Το κείμενο της ανάρτησης:

«Πρώτοι. Και συνεχίζουμε.

Με ενότητα και αποφασιστικότητα.

Για τον ΗΡΑΚΛΗ, μέχρι τέλους».