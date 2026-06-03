Η φίλαθλη κοινή γνώμη μπορεί να έπαθε σοκ στο άκουσμα της είδησης ότι ο Τάσος Σιδηρόπουλος έμεινε εκτός πινάκων. Όμως για τους διαιτητές και για όσους γνωρίζουν πράγματα και καταστάσεις στο ποδόσφαιρο δεν ήταν έκπληξη. Ήταν ακριβώς αυτό που περίμεναν ότι θα συμβεί.

Ορισμένα πράγματα στη ζωή και στο ποδόσφαιρο δεν έχουν την αναμενόμενη κατάληξη. Αυτή που οι πρωταγωνιστές σκέφτονται, ονειρεύονται, σχεδιάζουν… Κανείς δεν περίμενε ότι θα τερματιζόταν με τόσο απότομο και άδοξο τρόπο η καριέρα του Σιδηρόπουλου. Ούτε φυσικά ο ίδιος που προσπάθησε μέχρι την τελευταία στιγμή να ανατρέψει την κατάσταση. Να γράψει με τον δικό του τρόπο τον επίλογο.

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