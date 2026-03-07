Η Καλαμάτα περίμενε 26 ολόκληρα χρόνια για αυτή τη στιγμή. Κι η στιγμή αυτή ήρθε. Μια ολόκληρη πόλη γιορτάζει και ο κόσμος της είναι στον δρόμο για να το επιβεβαιώσει!

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης