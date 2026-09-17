Οι περισσότεροι οπαδοί έχουν ήδη προβλέψει και αποφασίσει το μέλλον των ελληνικών ομάδων εντός και εκτός των συνόρων!

Ο Παναθηναϊκός έχει ήδη χριστεί πρωταθλητής! Ο Ολυμπιακός οδεύει προς την καταστροφή! Η ΑΕΚ είναι καλύτερη όλων. Η πιο δεμένη ομάδα, με ομοιογένεια και συνοχή. Τρέμει η Ρεάλ. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στον πλανήτη Κωνσταντέλια. Κόλλημα. Είναι σαν την γκόμενα που δεν μπορείς να ξεπεράσεις. Τρελή καψούρα. Κάπως έτσι δεν είναι η κατάσταση με τους Big-4;

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