Ανακοινώθηκε και επίσημα από την ΕΠΟ το πρόγραμμα των ημιτελικών του φετινού Κυπέλλου Ελλάδας, με τις αναμετρήσεις να είναι διπλές και να διεξάγονται στις 4/2 και 11/2.

Μετά τούς χθεσινούς προημιτελικούς, είναι πλέον όλα ανοιχτά για την τελική ευθεία της διοργάνωσης. ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, ΟΦΗ και Λεβαδειακός είναι οι τέσσερις διεκδικητές, που ανέτρεψαν τα προγνωστικά και διεκδικούν στα ίσα το τρόπαιο του Κυπελλούχου και μαζί με αυτό, ένα καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο για την επόμενη σεζόν.

Το δέλεαρ μεγάλο με τις τέσσερις ομάδες να κοντράρονται τις ίδιες ημέρες. Την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, οι Κρητικοί φιλοξενούν τους «Βοιωτούς» στο Ηράκλειο και ο Παναθηναϊκός τον ΠΑΟΚ στην Αθήνα, ενώ οι επαναληπτικοί θα διεξαχθούν μία εβδομάδα μετά.

Υπενθυμίζουμε ότι σε περίπτωση ισοπαλίας σε αμφότερες αναμετρήσεις, δεν μετράει το εκτός έδρας γκολ και οι ομάδες οδηγούνται σε ημίωρα παράταση και τέλος, στα πέναλτι.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας:

1η αγωνιστική

04/02 18:00 ΟΦΗ – Λεβαδειακός

ΟΦΗ – Λεβαδειακός 04/02 20:30 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

2η αγωνιστική