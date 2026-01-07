To πρόγραμμα της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας ανακοίνωσε σήμερα η ΕΠΟ.

Όλες οι αναμετρήσεις θα διεξαχθούν την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, είναι μονές και σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην κανονική διάρκεια ακολουθεί η διαδικασία των πέναλτι, χωρίς παράταση.

Η αυλαία ανοίγει στις 15:00 με το Λεβαδειακός-Κηφισιά, ενώ στις 17:00 η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού ΟΦΗ-Asteras AKTOR.

Στις 18:30 ακολουθεί το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, το οποίο αναμένεται να συγκεντρώσει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον της ημέρας, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 20:30 με την αναμέτρηση Παναθηναϊκός-Άρης.

Το πρόγραμμα της φάσης των «8»:

15:00 Λεβαδειακός – Κηφισιά

17:00 ΑΕΚ – Νικητής ΟΦΗ / Αστέρας Τρίπολης

18:30 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

20:30 Παναθηναϊκός – Άρης