Στα social media, εκεί όπου το παρασκήνιο συχνά προηγείται της είδησης, κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο που έχει προκαλέσει εύλογο θόρυβο. Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει ο έμπειρος δημοσιογράφος Βαγγέλης Μίχος, προ ημερών, συναντήθηκαν στην Ναυτιλιακή Λέσχη του Πειραιά, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης, και ο πρώην ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ, Δημήτρης Μελισσανίδης.

Η συνάντηση, δεν συνοδεύτηκε από επίσημες διαρροές. Και κάπως έτσι, το κενό πληροφόρησης γέμισε με ερωτήματα. Δεδομένου ότι οι ισορροπίες, οι εξελίξεις, οι συμμαχίες και οι συγκρούσεις που διαμορφώνουν το παρασκήνιο των διοργανώσεων τον τελευταίο καιρό βρίσκονται σε αναβρασμό, το κυρίαρχο ερώτημα που επικράτησε ήταν αν συζήτησαν άραγε για το ελληνικό ποδόσφαιρο…

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr