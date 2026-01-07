Σας είπα ότι ο Βαγγέλης πάτησε το κουμπί με τα «πυρηνικά». Δεν πήγε να φάει με τον Μάκη στο Ηράκλειο. Τελείωσαν οι λυκοφιλίες. Όχι παίζουμε…Ο Γιαννάκης καλεί κόσμο. Προσκλητήριο την Παρασκευή για την Παναγιώτα. Την έκανε διάσημη και αυτή. Ήδη ορισμένοι ψάχνουν το μενού. Θα έχει σίγουρα γλυκό στο τέλος. Δεκαρικάκι σοκολατάκι. Στη βασιλόπιτα, που είναι της εποχής, ένας κερδίζει το φλουρί. Χρειάζεται τύχη ενώ εκεί θα χαμογελάσουν όλοι. Πρέπει να πάνε και να φύγουν ευχαριστημένοι. Αλλιώς δεν έχει νόημα η δουλειά.

