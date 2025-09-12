Ακόμα μια μεταγραφή, την 5η συνολικά, πραγματοποίησε η Ακαδημία της ΑΕΚ για την εφετινή αγωνιστική περίοδο. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι «κιτρινόμαυροι» συμφώνησαν με τον Φίλιππο Θεοδοσίου (13/7/2009, σέντερ μπακ) ο οποίος αγωνίστηκε την προηγούμενη σεζόν στην Κ17 του Παναιτωλικού και θα υπογράψει το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο, τριετούς διάρκειας, στον «Δικέφαλο».

Πρόκειται για ποδοσφαιριστή με καταγωγή από τη Βέροια, ανακάλυψη του Τάσου Θέου, ο οποίος τον έφερε πριν από ένα χρόνο στο Αγρίνιο όταν ανέλαβε την διεύθυνση των Ακαδημιών. Ο Θεοδοσίου έκανε εξαιρετικό πρωτάθλημα πέρσι με την Κ17 η οποία είχε μια νίκη και μία ισοπαλία εναντίον της ΑΕΚ. Μάλιστα ήταν ανώτερη και στους δύο αγώνες στους οποίους ο 16χρονος έπαιξε σε όλη τη διάρκειά τους, μολονότι μικρότερος (το ηλικιακό όριο της κατηγορίας ήταν 2008). Τον περασμένο Ιανουάριο κέρδισε και την πρώτη του κλήση στην εθνική Κ16 για καμπ αξιολόγησης.

Ωστόσο, αυτό που έκανε τους ανθρώπους της Ένωση να κινηθούν άμεσα για την απόκτησή του, ήταν ένα φιλικό τον Αύγουστο που έπαιξαν οι δύο ομάδες στο Αγρίνιο. Παρουσία του τεχνικού διευθυντή της ΑΕΚ, Γιώργου Γεωργιάδη, ο Θεοδοσίου «έβγαλε μάτια» κι αυτό διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη μετακίνησή του.

Έτσι, η ΑΕΚ δυναμώνει περισσότερο την ομάδα Νέων του συλλόγου, καθώς έχουν αποκτηθεί με μεταγραφή οι Βλιώρας, Φιλιππιάδης, Λούπας, Καραργύρης, ενώ επαγγελματικά συμβόλαια έχουν υπογράψει οι Παλαιολόγου, Χριστακόπουλος, Τσαραμανίδης, Ψυρόπουλος. Αυτό σημαίνει ότι η Κ19 έχει αυτή τη στιγμή στις τάξεις της εννέα επαγγελματίες, έναντι κανενός την περσινή σεζόν…