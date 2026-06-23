Το τέλος του 2027 είναι καθοριστικό για την ανέλιξη του διεθνούς διαιτητή

Ο Πάολο Βαλέρι αποκάλυψε πριν από λίγες ημέρες, στη συνέντευξη που παραχώρησε στο paixebala.gr, ότι κάποιοι διαιτητές πρόκειται να αναβαθμιστούν εκτός των συνόρων. Δήλωσε ότι ένας από τους βασικούς στόχους της ΚΕΔ είναι να ανέβει διαιτητής της Super League 1 στην ελίτ κατηγορία της UEFA. Εκεί που βρισκόταν ο Τάσος Σιδηρόπουλος μέχρι πριν από λίγο καιρό.

Ο Ιταλός, που είναι αναπληρωτής πρόεδρος στην επιτροπή διαιτησίας και υπεύθυνος για το VAR στην Ελλάδα, πρόσθεσε ότι τα επόμενα χρόνια, δύο με τρεις ρέφερι, θα αγωνιστούν σε τελικές φάσεις μεγάλων διοργανώσεων. Δεν ανέφερε τα ονόματα τους για ευνόητους λόγους.

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