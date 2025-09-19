Σε μία μεταγραφή – έκπληξη προχωράει ο Πανιώνιος, καθώς η ΠΑΕ ανακοίνωσε την προφορική συμφωνία με τον Γιούτο Ανζάι, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει σήμερα τριετές συμβόλαιο αφού ολοκληρώσει τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις.

Ο Ιάπωνας ποδοσφαιριστής αγωνίζεται στα άκρα της επίθεσης και όπως λένε στον Πανιώνιο, οι συστάσεις που τον συνοδεύουν είναι πολύ καλές, θεωρείται μεγάλο ταλέντο στην χώρα του και είχε μεγάλη επιθυμία να αγωνιστεί στην Ευρώπη.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ

«Η ΠΑΕ Πανιώνιος ανακοινώνει την προφορική συμφωνία της με τον Ιάπωνα ποδοσφαιριστή Yuto Anzai για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο 20χρονος ακραίος επιθετικός είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Ιαπωνίας και τελευταίος του ποδοσφαιρικός σταθμός ήταν η φετινή πρωτοπόρος του Ιαπωνικού Πρωταθλήματος Κιότο Σάνγκα, με την οποία συμπλήρωσε 12 συμμετοχές και ένα γκολ.

Ο 20χρονος Ιάπωνας έφτασε στη χώρα μας, και σήμερα αναμένεται να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιο του με την ομάδα μας».

Μάλιστα, πριν από λίγο καιρό ο Ανζάι είχε βρεθεί μία ανάσα από το να υπογράψει συμβόλαιο με την γερμανική Φορτούνα Ντίσελντορφ, όμως τελικά οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές δεν καρποφόρησαν.

Δείτε βίντεο με τον Γιούτο Ανζάι εν δράσει