Η ΚΕΔ δείχνει αδύναμη να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Περισσότερο μπερδεύει παρά βοηθά τους ρέφερι.

Βρισκόμαστε στη μέση του πρώτου γύρου στο πρωτάθλημα. Η μπάλα έχει ήδη χαθεί. Σας είχα προϊδεάσει έγκαιρα για όσα επρόκειτο να ακολουθήσουν. Πολύ φοβάμαι, διότι γνωρίζω πράγματα που δεν μπορώ να δημοσιεύσω, ότι έρχονται τα χειρότερα. Θεωρώ ότι έχουμε γευτεί μόνο το… ορεκτικό.

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