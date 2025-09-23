O Χρήστος Μουζακίτης πλησίασε στον Γιάννη Κωσταντέλια σε απόσταση δύο εκατομμυρίων ευρώ. Η εξειδικευμένη ιστοσελίδα transfermarkt ενημέρωσε τις εκτιμώμενες αξίες 65 παικτών στην ελληνική Super League.

Ο μέσος του ΠΑΟΚ, παραμένει ο πιο ακριβός Έλληνας παίκτης με χρηματιστηριακή αξία 17 εκατομμυρίων ευρώ, η διαφορά από τη δεύτερη θέση έχει μειωθεί σημαντικά. Ο μέσος του Ολυμπιακού ακολουθεί τον 22χρονο, μετά από αύξηση 3 εκατομμυρίων ευρώ, φτάνοντας στα 15 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Μουζακίτης, έχει παρουσιάσει αύξηση κατά 25%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη σε όλο το πρωτάθλημα.

«Η αύξηση της αξίας δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς ο Μουζακίτης βρίσκεται στο στόχαστρο συλλόγων όπως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Άρσεναλ. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ έχει επίσης συνδεθεί με τον νεαρό», αναφέρει χαρακτηριστικά το transfermarkt.

Ο Χρήστος Μουζακίτης σημείωσε ισχυρή αύξηση αξίας πέρυσι. Πριν από δώδεκα μήνες, η αξία του ήταν 450.000 ευρώ.

Βέβαια δεν είναι ο μόνος παίκτης του Ολυμπιακού που βιώνει μια σημαντική αύξηση. Μεταξύ των μεγάλων νικητών είναι ο 22χρονος τερματοφύλακας Κωνσταντίνος Τζολάκης, ο οποίος, όπως και ο Μουζακίτης, ανέβηκε κατά 3 εκατομμύρια ευρώ και τώρα αποτιμάται στα 13 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και ο επιθετικός Γκαμπριέλ Στρέφετσα (+1 εκατομμύριο ευρώ σε 7 εκατομμύρια ευρώ).

Ένας άλλος παίκτης είναι ο Πορτογάλος μέσος Ντιόγκο Νασιμέντο. Ο 22χρονος αποκτήθηκε από την ομάδα της πόλης του, τη Βιζέλα, για 4 εκατομμύρια ευρώ αυτό το καλοκαίρι και τώρα έχει αυξήσει την χρηματιστηριακή του αξία από 2,5 εκατομμύρια ευρώ σε 3,5 εκατομμύρια ευρώ.

Ένας παίκτης που αύξησε την εκτιμώμενη αξία του είναι ο κεντρικός αμυντικός της ΑΕΚ, Φιλίπε Ρέλβας αυξάνοντας την αξία του κατά 500.000 ευρώ σε 3,5 εκατομμύρια ευρώ.

Θετική και αρνητική εξέλιξη παρατηρείται στον Παναθηναϊκό. Παρά το απογοητευτικό ξεκίνημα, η αξία του Βιθέντε Ταμπόρδα αυξάνεται κατά 500.000 ευρώ στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, και ο Αντριάνο Μπρέγκου, λαμβάνει επίσης αρχική χρηματιστηριακή αξία 500.000 ευρώ.

Πάντως, αρκετοί παίκτες υπέστησαν επίσης υποτιμήσεις, συμπεριλαμβανομένων των Πέδρο Τσιριβέλα (-500.000 σε 4,5 εκατομμύρια ευρώ), Γεώργιο Κυριακόπουλο και Αχμέντ Τούμπα (και οι δύο -500.000 σε 2 εκατομμύρια ευρώ) και Τόνι Βιλένα (-300.000 σε 1 εκατομμύριο ευρώ).