Η νέα γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου συνεχίζει να εντυπωσιάζει και τα νεαρά της αστέρια να ξεχωρίζουν διεθνώς. Δεν είναι τυχαίο ότι αρκετοί παίκτες της συγκεκριμένης φουρνιάς αγωνίζονται ήδη σε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ή έχουν προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον από μεγάλους συλλόγους.

Η ιταλική Gazzetta dello Sport δημοσίευσε τη λίστα με τους 80 καλύτερους ποδοσφαιριστές στον κόσμο που έχουν γεννηθεί από 1/1/2005 και μετά και σε αυτήν βρίσκονται τρεις Έλληνες που κάνουν αίσθηση στο εξωτερικό.

Πρόκειται για τους Κωνσταντίνο Καρέτσα, Μπάμπη Κωστούλα και Στέφανο Τζίμα. Ο Καρέτσας καταλαμβάνει την 52η θέση, ενώ οι Κωστούλας και Τζίμας της Μπράιτον βρίσκονται στην 63η και 64η θέση αντίστοιχα, επιβεβαιώνοντας τον «ντόρο» που έχουν δημιουργήσει με τις εμφανίσεις τους και το ενδιαφέρον που έχουν συγκεντρώσει.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται, όπως αναμενόταν, ο Λαμίν Γιαμάλ, ενώ ο Κενάν Γιλντίζ, τον οποίο άφησε πίσω του ο Μουζακίτης στη μάχη για το European Golden Boy Web, κατατάσσεται 10ος.