Η Ατλάντα Γιουνάιτεντ, έδωσε τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας) το πρώτο της εντός έδρας παιχνίδι για την σεζόν 2024, συντρίβοντας με 4-1 την New England Revolution.

Μεγάλος πρωταγωνιστής των νικητών ήταν ο «δικός μας», Γιώργος Γιακουμάκης.

Ο Έλληνας επιθετικός, σημείωσε χατ-τρικ στο δεύτερο ημίχρονο και συγκεκριμένα σε μόλις 19 λεπτά, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους 67.727 θεατές που βρέθηκαν στο στάδιο Mercedes-Benz.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι για την 9η Μαρτίου 2024, η συγκεκριμένη προσέλευση θεατών, ήταν η τρίτη μεγαλύτερη ανά την υφήλιο, πίσω μόνο από τους αγώνες Μπάγερν Μονάχου-Μάιντς και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Έβερτον.

Το σκορ για τους γηπεδούχους άνοιξε ο Αλμάντα με πέναλτι στο 45ο λεπτό, ενώ στην συνέχεια «πήρε το όπλο του» ο Γιακουμάκης, ο οποίος πέρυσι αναδείχθηκε κορυφαίος πρωτοεμφανιζόμενος ποδοσφαιριστής στο MLS.

Ο διεθνής άσος «άνοιξε λογαριασμό» στο εφετινό πρωτάθλημα των ΗΠΑ, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 55`, ενώ πέντε λεπτά αργότερα σκόραρε με εντυπωσιακή κεφαλιά και έκλεισε το χατ-τρικ στο 74ο λεπτό με εκπληκτικό σουτ με το αριστερό και, αφού προηγουμένως κοντρόλαρε την μπάλα με το στήθος. Το τελικό σκορ, διαμόρφωσε στο 83` ο Κάρλες Χιλ.

«Εάν πετύχεις τέσσερα, πέντε γκολ, στέλνεις μήνυμα», είπε ο Γιακουμάκης, μετά το τέλος του αγώνα και πρόσθεσε: «Είναι καλό να το κάνουμε αυτό γιατί μέχρι στιγμής δεν είχαμε δείξει τίποτα επιθετικά. Προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς θα συνδεθούμε ξανά μεταξύ μας, οπότε ελπίζουμε ότι αυτή είναι η αρχή».

