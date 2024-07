Λογαριασμό άνοιξε στο MLS ο Γιώργος Κούτσιας, καθώς πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα των Σικάγο Φάιρ.

Ο Έλληνας επιθετικός με ένα εξαιρετικό τελείωμα, έπειτα από ένα εξίσου ωραίο κοντρόλ άνοιξε το σκορ για την ομάδα του στο ματς με τη Σπόρτινγκ KC.

Εντούτοις το γκολ του 20χρονου επιθετικού δεν συνδυάστηκε με θετικό αποτέλεσμα, καθώς η ομάδα του δέχτηκε στη συνέχεια δύο γκολ, χάνοντας με 2-1 σκορ.

Georgios Koutsias couldn’t have hit that any cleaner 💥

— Leagues Cup (@LeaguesCup) July 29, 2024