Ο Τάσος Παπαπέτρου ήρθε αντιμέτωπος με αρκετές οριακές φάσεις στον αγώνα-ρεβάνς των δύο ομάδων που πραγματοποιήθηκε στη Βοιωτία. Στο 12o λεπτό έδειξε λανθασμένα την κόκκινη κάρτα στον Αθανασίου για μαρκάρισμα στον Παλάσιος. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είχε ευθύνη μόνος αυτός, αλλά και ο δεύτερος βοηθός Λάζαρος Δημητριάδης. Ωστόσο έγινε παρέμβαση από τον VARίστα Γιάννη Παπαδόπουλο και αποκαταστάθηκε η τάξη. Ο ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ συνέχισε να αγωνίζεται.

Στο 33′ ο Σαλσέδο έκανε ριψοκίνδυνη προβολή στον Τσοκάι, ενώ νωρίτερα είχε αντικρίσει την κίτρινη κάρτα για ριψοκίνδυνο τάκλιν σε αντίπαλο. Ο Παπαπέτρου του έδειξε σωστά την κίτρινη, ακολούθως την κόκκινη, και τον δρόμο για τα αποδυτήρια. Με τη λήξη του ημιχρόνου, προς τιμήν του ο Σάββας Τσαμπούρης -ήτοι, ο τιμ μάνατζερ των φιλοξενούμενων- πλησίασε τον διαιτητή και του είπε: «Έχεις δίκιο για την κάρτα…»

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr