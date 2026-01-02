Αλέξανδρος Τσακαλίδης. Δεν είναι από τα πρώτα ονόματα του πίνακα της Super League 1. Αρκετοί, που δεν ασχολούνται καθημερινά με το ελληνικό ποδόσφαιρο, ενδεχομένως να μην γνώριζαν την ύπαρξη του όταν ανακοινώθηκε ο ορισμός του στο Super Cup.

Δεν είναι από τους σταρ διαιτητές. Δεν είναι αναγνωρίσιμος σαν τον Σιδηρόπουλο, τον Παπαπέτρου, τον Φωτιά, τον Ευαγγέλου, τον Τζήλο και αρκετούς άλλους. Άλλωστε έχει λιγότερα χρόνια παρουσίας στην ανώτερη επαγγελματική κατηγορία από τους προαναφερθέντες. Ο 32χρονος Τσακαλίδης θεωρείται ο διαιτητής που θα πάρει τη σκυτάλη. Αυτές είναι οι προσδοκίες. Είναι το next big thing από διαιτητικής πλευράς μετά τον Φωτιά. Έχει τις ικανότητες.

Κάνει φυσικά και λάθη. Ορισμένες φορές σοβαρά. Όπως συνέβη φέτος στο παιχνίδι Λάρισα-Ολυμπιακός (0-2). Ο Καραπαπάς είπε στη τηλεδιάσκεψη της επιτροπής επαγγελματικού ποδοσφαίρου για εκείνον: «Ο διαιτητής χρειάστηκε VAR για να δώσει καθαρό πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού, στο 41’. Τελικά το έδωσε μετά από παρέμβαση VAR, ενώ κακώς έδωσε πέναλτι υπέρ της ΑΕΛ, το οποίο πήρε πίσω μετά από παρέμβαση VAR! Ο κος Λανουά σχολίασε ότι σωστά δόθηκε το πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού.

