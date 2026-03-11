Οι Θεσσαλοί έχουν 21 βαθμούς και βρίσκονται στην 12η θέση του πρωταθλήματος. Οι Αρκάδες είναι στους 16 και στην 13η θέση. Ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης, που επιλέχθηκε να διαιτητεύσει το ματς στη Λάρισα, προπορεύεται στην λίστα των ορισμών με 14. Παρά το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα παραπαίει αγωνιστικά. Άλλη μία απόφαση του Λανουά που προκαλεί αίσθηση και έντονο προβληματισμό.

Ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης είναι ένα από τα… πουλέν του Γάλλου αρχιδιαιτητή και της ΕΠΟ. Τον στηρίζουν με τα χίλια. Στην αρχή του πρωταθλήματος προκάλεσε κάποια προβλήματα με τις εμφανίσεις του στα παιχνίδια. Κοινώς, έκανε σοβαρά λάθη. Όμως κατάφερε να επιστρέψει δυναμικά.

