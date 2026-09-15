Ο πρόεδρος της UEFA, Αλέξαντερ Τσέφεριν, έδωσε το «παρών» στην εκδήλωση «Football in Schools» που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Αριστοτέλους, στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια της ΕΠΟ.

Στις δηλώσεις του ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας μίλησε για την συνεργασία του με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Μάκη Γκαγκάτση και είπε:

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