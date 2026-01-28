Η Ρόμα αντιμετωπίζει το βράδυ της Πέμπτης (29/1, 22:00) τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, με τους «τζιαλορόσι» να γνωρίζουν ότι με νίκη εξασφαλίζουν τη συμμετοχή στις 16 καλύτερες ομάδες του Europa League.

Την παράσταση στη συνέντευξη τύπου έκλεψε ο Κώστας Τσιμίκας, ο οποίος εμφανίστηκε δίπλα στον Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι εκπροσωπώντας τους ποδοσφαιριστές της ιταλικής ομάδας και ξεκαθαρίζοντας ότι ο μοναδικός στόχος της είναι η νίκη.

Αναλυτικώς όσα δήλωσε ο Κώστας Τσιμίκας:

«Περιμένω να έχω περισσότερα λεπτά. Προσπαθώ να δίνω τον καλύτερο εαυτό μου, να δίνω τα πάντα. Κάθε φορά που ο μίστερ μού προσφέρει την ευκαιρία, προσπαθώ να την εκμεταλλευτώ.

Θέλω να μεγαλώσω ως παίκτης και ξέρω ότι μπορώ να έχω πολύ μεγαλύτερη συνεισφορά· αυτός είναι ο στόχος μου.

Οι οπαδοί στην Ελλάδα είναι πολύ ενεργητικοί και βοηθούν τους ποδοσφαιριστές. Εμείς είμαστε συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι μας και θέλουμε να νικήσουμε οπωσδήποτε την Πέμπτη για να εξασφαλίσουμε την παρουσία μας στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας».

Σε ερώτηση για το αν θα συνεχίσει στη Ρόμα μετά το φινάλε της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου ή αν έχει σκεφτεί να επιστρέψει αμέσως στη Λίβερπουλ, απάντησε ως εξής:

«Μπορώ μόνο να πω ότι είμαι συγκεντρωμένος στην τωρινή ομάδα μου. Εγώ θέλω να είμαι μέρος της Ρόμα και να βελτιώνομαι ως παίκτης. Έχουμε ακούσει πολλά πράγματα, είναι καλύτερα να κλείνεις τα αυτιά και να κάνεις το καλύτερο ως παίκτης όταν έχεις την ευκαιρία. Ο μοναδικός μου στόχος πάντα είναι να δίνω τον καλύτερο εαυτό μου».

Τέλος, όσον αφορά ότι θα αγωνιστεί σε ελληνικό έδαφος κόντρα στον Παναθηναϊκό που έχει αντιμετωπίσει αρκετές φορές στο παρελθόν, υπογράμμισε:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που επιστρέφω εδώ, έχουν περάσει πολλά χρόνια από την τελευταία φορά που έπαιξα κόντρα σε μία ελληνική ομάδα, είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι στη χώρα μου και θα έρθω σε επικοινωνία με αρκετούς συμπαίκτες μου στην Εθνική Ελλάδας»