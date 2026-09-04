Για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στη διαιτησία, τα λεφτά που ζητά ο Μπούρμπος από τον ΟΦΗ, τις πωλήσεις του Νους και του Αποστολάκη στον Ολυμπιακό, μίλησε μεταξύ άλλων στην ΕΡΑ Σπορ και τον Θάνο Μπλούνα ο Νίκος Τζώρτζογλου.

O αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΠΟ και πρόεδρος της ΕΠΣ Ηρακλείου θεωρεί ότι «οι δικαστικές διαμάχες θα σταματήσουν μόνο με τροποποίηση του νόμου που δεν θα βγάζει κανέναν έξω».

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