Πολύτιμους βαθμούς στην κατάταξη της UEFA χάρισε στην Ελλάδα η σπουδαία εκτός έδρας νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στον Άγιαξ, που συνοδεύτηκε από την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League.

Η Ελλάδα ανέβηκε στους 45.612 βαθμούς, πλησιάζοντας ακόμη περισσότερο την 10η θέση και την Τσεχία, η οποία παρέμεινε στους 46.325 βαθμούς μετά την ήττα της Σλάβια Πράγας με 4-1 από την Πάφο και συνεχίζει με τρεις εκπροσώπους στην Ευρώπη.

Η απόσταση πλέον μειώνεται αισθητά, φέρνοντας πιο κοντά τον μεγάλο στόχο της 10ης θέσης, που εξασφαλίζει απευθείας συμμετοχή στο Champions League για τον πρωταθλητή του 2027.

Αναλυτικά η βαθμολογία:

09. Τουρκία 48.625 (3/5)

10. Τσεχία 46.325 (4/5)

11. Ελλάδα 45.612 (4/5)

12. Πολωνία 44.625 (3/4)

13. Δανία 40.356 (1/4)

14. Νορβηγία 39.687 (2/5)

15. Κύπρος 35.443 (2/4)

*Σε παρένθεση ο αριθμός των ομάδων που ξεκίνησαν και πόσες συνεχίζουν στα κύπελλα Ευρώπης

Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια:

10η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος : 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος : 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος : 2ος προκριματικός Conference League

11-12η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος : 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος : 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος : 2ος προκριματικός Conference League

