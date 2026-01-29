Αναλυτικά η βαθμολογία:
09. Τουρκία 48.625 (3/5)
10. Τσεχία 46.325 (4/5)
11. Ελλάδα 45.612 (4/5)
12. Πολωνία 44.625 (3/4)
13. Δανία 40.356 (1/4)
14. Νορβηγία 39.687 (2/5)
15. Κύπρος 35.443 (2/4)
*Σε παρένθεση ο αριθμός των ομάδων που ξεκίνησαν και πόσες συνεχίζουν στα κύπελλα Ευρώπης
Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια:
10η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League
Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
Δεύτερος : 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος : 2ος προκριματικός Europa League
Τέταρτος : 2ος προκριματικός Conference League
11-12η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
Δεύτερος : 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος : 2ος προκριματικός Europa League
Τέταρτος : 2ος προκριματικός Conference League