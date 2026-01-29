Πολύτιμους βαθμούς στην κατάταξη της UEFA χάρισε στην Ελλάδα η σπουδαία εκτός έδρας νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στον Άγιαξ, που συνοδεύτηκε από την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League.

Η Ελλάδα ανέβηκε στους 45.612 βαθμούς, πλησιάζοντας ακόμη περισσότερο την 10η θέση και την Τσεχία, η οποία παρέμεινε στους 46.325 βαθμούς μετά την ήττα της Σλάβια Πράγας με 4-1 από την Πάφο και συνεχίζει με τρεις εκπροσώπους στην Ευρώπη.

Η απόσταση πλέον μειώνεται αισθητά, φέρνοντας πιο κοντά τον μεγάλο στόχο της 10ης θέσης, που εξασφαλίζει απευθείας συμμετοχή στο Champions League για τον πρωταθλητή του 2027.