Ο Ρουμάνος διαιτητής, Οράτιου Φέσνιτς, ορίστηκε από την UEFA για να διευθύνει στην αναμέτρηση στο Ράζγκραντ της Βουλγαρίας μεταξύ του ΠΑΟΚ και της τοπικής Λουντογκόρετς, για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League (11/12, 19:45, COSMOTE SPORT 3 HD).

Ο 38χρονος διεθνής διαιτητής, της Α’ κατηγορίας της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας, θα έχει βοηθούς τους συμπατριώτες του Βαλεντίν Αβράμ και Αλεξάντρου Κερέι, τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Ράρες Βίντικαν, ενώ στο VAR θα είναι οι επίσης Ρουμάνοι Οβίντιου Χάτζεγκαν και Αντριάν Κοστέι.

Στο μεταξύ, πάντα για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League, ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την ίδια ημέρα στο ΟΑΚΑ τη Βικτόρια Πλζεν από την Τσεχία (11/12, 22:00, ANT1, COSMOTE SPORT 5 HD) και η UEFA όρισε διαιτητή τον Πορτογάλο, Αντόνιο Νόμπρε, που ανήκει κι αυτός στην Α’ κατηγορία της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας. Θα έχει βοηθούς τους συμπατριώτες του Νέλσον Περέιρα και Πέδρο Μάρτινς, ενώ στο VAR θα είναι οι επίσης Πορτογάλοι, Αντρέ Ναρσίζο και Φάμπιο Ολιβέιρα Μέλο.

Τέλος για την 5η αγωνιστική της League Phase του Conference League η ΑΕΚ θα ταξιδέψει στην Σαμσούντα της Τουρκίας για να παίξει κόντρα στην τοπική Σάμσουνσπορ (11/12, 19:45, COSMOTE SPORT 4 HD) και την αναμέτρηση θα διευθύνει ο Γάλλος διαιτητής, Ζερεμί Πινάρ, ο οποίος θα έχει βοηθούς τους συμπατριώτες του Ορελιέν Ντρουέ και Τομάς Λουκζίνσκι, 4ος ορίστηκε ο Ρούντι Μπουκέ και στο VAR θα είναι ο Ματιέ Βερνίς με βοηθό την Ελίζα Νταπό.