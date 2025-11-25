Ο Γερμανός διαιτητής, Σάσα Στέγκεμαν, ορίστηκε από την UEFA για να διευθύνει την αναμέτρηση της Τούμπας μεταξύ του ΠΑΟΚ και της Μπραν, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League (27/11-19:45).

Ο 40χρονος διεθνής διαιτητής, της Α’ κατηγορίας της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας, θα έχει βοηθούς τους συμπατριώτες του Κρίστοφ Γκιουντς και Μάρκο Ακμέλερ, τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Φλόριαν Μπατστνούμπερ, ενώ στο VAR θα είναι οι επίσης Γερμανοί Πασκάλ Μέλερ και Μπέντζαμιν Κόρτους.

Στο μεταξύ, πάντα για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League, ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την ίδια ημέρα στο ΟΑΚΑ τη Στουρμ Γκρατζ (27/11-22:00) και η UEFA όρισε διαιτητή τον Ιταλό διαιτητή, Σιμόνε Σότσα, που ανήκει κι αυτός στην Α’ κατηγορία. Θα έχει βοηθούς τους συμπατριώτες του Νταβίντε Ιμπεριάλε, Καλέντ Μπάρι, 4ος διαιτητής ορίστηκε ο Λούκα Τσουφέρλι και στο VAR οι Βαλέριο Μαρίνι και Ντανιέλε Ντοβέρι.

Τέλος, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League η ΑΕΚ θα ταξιδέψει στη Φλωρεντία για να παίξει κόντρα στη Φιορεντίνα (27/11-19:45) και την αναμέτρηση στο «Αρτέμιο Φράνκι» θα διευθύνει ο Άγγλος, Ρόμπερτ Τζόουνς. Ο 38χρονος διαιτητής θα έχει βοηθούς τους συμπατριώτες του Νιλ Ντέιβς και Γουέιντ Σμιθ, 4ος ο Τόνι Χάρινγκτον, ενώ στο VAR ορίστηκε ο Ντάρεν Ίνγκλαντ με βοηθό τον Τζέιμς Μπελ.