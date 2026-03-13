Σπουδαία αναγνώριση για τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Σύμφωνα με την UEFA στη ψηφοφορία οι δυο ελληνικές ομάδες πραγματοποίησαν τις κορυφαίες εμφανίσεις στις πρώτες συναντήσεις στη φάση των «16» σε Europa και Conference League, αντίστοιχα.

Η εμφάνιση του Παναθηναϊκού που συνδυάστηκε με νίκη 1-0 απέναντι στην Μπέτις επικράτησε της απόδοσης της Γκενκ, η οποία κέρδισε με σκορ 1-0 την Φράιμπουργκ.

Παράλληλα, η εμφάνιση της AEK στην ευρεία εκτός έδρας νίκη με 4-0 επί της Τσέλιε, επικράτησε της Ράγιο Βαγιεκάνο, η οποία κέρδισε με σκορ 3-1 εκτός έδρας την Σάμσουνσπορ.